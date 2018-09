Foi encontrado na noite de domingo na Bélgica o corpo do jovem português desaparecido desde quinta-feira. Segundo a imprensa belga, o corpo foi encontrado numa floresta perto de Bruxelas.Miguel Amorim de Lemos, de 21 anos, foi visto pela última vez na quinta-feira na Universidade Livre de Bruxelas, onde estudava. Segundo as autoridades locais, o português recebeu um telefonema cerca das 11h00, não tendo voltado a ser visto.

O corpo do jovem foi encontrado por pessoas que passeavam na floresta de Soignes, uma grande área florestal na capital belga, junto à qual o seu telemóvel tinha sido utilizado pela última vez. De acordo com os relatos, a autópsia terá lugar ainda esta segunda-feira para averiguar as circunstâncias da morte.