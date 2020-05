Em Defesa de Jacob: a Apple TV a marcar passo

A Apple TV continua a marcar passo: Em Defesa de Jacob, a sua nova série dramática, com o próprio Capitão América (Chris Evans) como protagonista e Lady Mary Crawley (Michelle Dockerty) no papel da esposa sofredora, é um comum drama de tribunal que explora territórios arriscados sem nunca sair um milímetro da sua zona de conforto. É um Temos de Falar Sobre Kevin, o perturbador filme que Lynne Ramsay realizou em 2011, versão educada e cívica, sem querer ofender – e em oito episódios.Um casal (aparentemente) ideal é confrontado com a hipótese do seu único filho ter assassinado um colega de escola. Seguem-se tribunais, a perseguição de Imprensa e as dúvidas sobre quem será o culpado. A premissa não é inovadora e, por isso, depende tudo da execução. Mas torna-se que a Apple está, por agora, mais preocupada em estabelecer níveis razoáveis de competência do que encontrar projectos de rasgo criativo: Mark Momback, o criador da série, tem andado entre o francamente bom (dois dos mais recentes Planeta dos Macacos) e o francamente medíocre (A Vida de Um Campeão e Die Hard 4.0 – Viver ou Morrer). Morten Tyldum, que realiza todos os oito episódios, deu nas vistas com Headhunters e depois ganhou uns prémios com O Jogo da Imitação, até se despistar com o completo erro de cálculo que foi Passageiros.A Defesa de Jacob adapta um romance de William Landay, que a Becki Rizzuti caracteriza, na secção de comentários da Amazon, como "psicologicamente complexo, com um bom ritmo e bem atado como um laço", acrescentando "Ó. Meu. Deus". Já Fair Play dá-lhe apenas três estrelas, explicando que "três estrelas significa okay. Não gostei muito deste livro".Tudo ali no meio, portanto. Sem comprometer mas, curiosamente, falhando nas suas opções mais arriscadas. Quando os diálogos tentam ser espirituosos, tornam-se estranhos. A advogada de defesa diz aos pais que é fundamental não revelarem qualquer emoção perante a imprensa e os tribunais, Chris Evans concorda e diz "somos plantas num vaso". Talvez seja uma expressão comum entre a classe jurídica mas, se esse é o caso, confirma apenas que até bons advogados pode ser maus dialoguistas.A série segue, na sua maior parte, o ponto de vista dos pais, desviando-se apenas para lançar possíveis culpados e sublinhar comportamentos duvidosos: o pedófilo que apaga fotos da vítima do seu telemóvel, os colegas de liceu que trocam um olhar perante a pergunta "alguém viu alguma coisa suspeita?". Mas é um mecanismo artificial, sustenta-se em meias palavras ou insinuações, sendo possível identificar a olho nu os truques narrativos característicos do género. E há uma contradição evidente no que parece ser a base da estrutura dramática: Andy está desde o início a ser interrogado, testemunhando sobre eventos passados – mantendo a coerência narrativa, qualquer informação fora da sua área de experiência e observação directa estaria inacessível a Andy e à própria Defesa de Jacob.Se Mark Momback tivesse escolhido seguir a ideia até ao seu limite, seria obrigado a reduzir a participação das personagens secundárias a um mínimo, o que lhe iria dificultar a vida porque só faz sentido suspeitar de quem conhecemos. Mas talvez o projecto se tornasse mais singular e menos genérico. Até porque esta alternativa de ir ali ao lado quando dá jeito tem sido também desperdiçada. Nem sequer a vítima existe enquanto personagem (pelo menos, não até ao terceiro episódio). Mesmo a família de luto é uma nota de rodapé – o pai do rapaz assassinado só tem duas cenas até ao momento: uma para mostrar que sofre, a outra para manifestar revolta. É como se a construção do mundo tivesse ficado pela metade.Depois há os flashbacks dentro do flashback que é a série. Flashes rápidos acompanhados daquele efeito sonoro, como vento que leva as imagens. Já não há muita paciência para isso. É demasiado CSI. Ou um daqueles intensos dramas de tribunal que foram muito populares nos anos 90, com o Gene Hackman ou o Harrison Ford. Onde revelações bombásticas são acompanhadas por aquele espanto coletivo murmurado pelas pessoas que assistem ao julgamento.O mais próximo que A Defesa de Jacob se aproxima de tentar ter opinião sobre alguma coisa é quando toca na eterna discussão da natureza versus educação. Mas até a forma como o faz é atrapalhada, obrigando actores mais do que capazes a dizer frases como "Chamam-lhe o gene do homicídio.""Achas que tenho o gene do homicídio?""Não, é só uma expressão."Como ‘somos plantas num vaso’ (esta última parte acrescentei eu, A Defesa de Jacob é demasiado sério para piadas). "Talvez eu tenha o gene do homicídio", "isso do gene do homicídio é uma treta".É, sim senhor. Pelo menos, dito assim.Sei o que estão a pensar. "Este tipo só viu três episódios, não sabe do que está a falar." Talvez. Mas sei isto: o que torna algumas séries excepcionais é, acima de tudo, o caminho que percorreram. Não é onde acabam mas sim como é que lá chegaram.Dou duas estrelas e meia. Citando Fair Play, o crítico da secção de comentários da Amazon, "duas estrelas e meio significa okay". Talvez um pouco menos do que isso.EUASérie Dramática de 8 episódios, na Apple TVCriada por Mark BombackCom Chris Evans, Michelle Dockery e Jaeden Martell