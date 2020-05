Há boas e más notícias. As boas é que o nosso sistema imunitário consegue ser mais eficaz que os medicamentos e que todos os dias está investido em nos proteger. Até contra a COVID-19, já que há pessoas que nem chegam a ter sintomas. As más notícias é que não basta um copo de sumo de laranja e todos aqueles suplementos que nos tentam impingir para reforçarmos o nosso sistema imunitário. Quem o diz é o investigador e professor da Universidade de Manchester, no Reino Unido, Daniel M. Davis.Quando o imunologista escreveu O Incrível Sistema Imunitário, editado pela Porto Editora, não existia ainda COVID-19. Mas se antes era importante compreender como funciona, agora em tempos de pandemia tornou-se essencial. Em entrevista à SÁBADO, Daniel M. Davis, que começou por estudar física, quer que o seu livro permita compreender a "maravilha" que é o sistema imunitário e que possa inspirar os "jovens a juntarem-se à missão."

Desde a altura em que escreveu o livro até agora muita coisa mudou. Alguma vez imaginou viver numa situação destas?

A noção de que poderia surgir uma pandemia era real e evidente na comunidade científica. Ninguém sabia quando, como e de que forma. Mas a ideia de que uma pandemia poderia aparecer estava a pairar. O que aconteceu é que as coisas andaram muito mais rápido do que o previsto.



A chegada deste vírus mostra como o nosso conhecimento do corpo humano e em particular do sistema imunitário não podia ser mais importante. Todas as perguntas que, tanto eu como você, temos sobre o que nos irá acontecer dependem de como o sistema imunitário vai responder. Precisamos de saber quem lida melhor ou não com este tipo de vírus? Que tratamentos vão resultar? Se uma vacina é possível? Todas estas perguntas dependem de como o sistema imunitário combate este vírus.



Porque é que o sistema imunitário de uma pessoa mais velha não funciona tão bem nestes casos?

Estes são o tipo de temas que temos de compreender. Não sabemos ao certo porque acontece. O que sabemos é que o sistema imunitário numa pessoa mais velha está configurado de uma forma diferente do que o de uma pessoa mais nova. As pessoas mais velhas não respondem tão bem a vacinas.

Porquê?

Há muitas provas de que sistema responde pior a vacinas e a outros tratamentos e existem muitas ideias sobre isto. Mas não há uma ideia fácil que tenha sido provada. Uma das hipóteses é que, numa pessoa mais velha uma parte do seu sistema imunitário está dedicado a ajudá-la a lutar contra as anteriores infeções a que foi exposta , por exemplo, todas diferentes versões da gripe a que foi sujeito durante a sua vida. Talvez seja menos fácil a uma pessoa mais velha responder a um vírus novinho do que uma pessoa mais nova. Mas também isto é uma ideia. Não está provado, são ideias que guiam a pesquisa.



Outra ideia que existe é que os mais velhos têm um nível de inflamação de fundo que os torna mais suscetíveis de apanhar doenças autoimunes, por exemplo. Talvez haja um background de inflamação que dificulte a resposta a novos vírus. Mas não há certezas. Se tivéssemos, conheceríamos formas de ajudar pessoas a responder bem a estes vírus.

O que mais o surpreendeu neste novo coronavírus?

A perigosidade. Este vírus é mais perigoso porque é facilmente transmitido de uma pessoa para outra. Além disso, a pessoa podem transmirtir o vírus sem ter os sintomas. Isso torna-o particularmente perigoso e é por isso que se espalha tão rapidamente pelo mundo.





Fala-se muito de que a solução seria termos imunidade de grupo ou então uma vacina. Qual é a forma correcta?

Obviamente ninguém tem a resposta. A forma correta com esta ameaça foi a de impedir que as pessoas andassem de um lado para o outro, a viajar e a mover-se. Mas a longo prazo precisamos de um tratamento ou de uma vacina - caso a vacina resulte.



Não sabemos qual a medida que irá funcionar melhor, por isso o plano correto é fazer várias apostas. Temos de testar 600 coisas diferentes e depois alguma coisa há-de funcionar. Essa é a atitude correta. Precisamos de vários cientistas, muitas start-ups, equipas de vários países, todos a tentarem novas coisas. Temos de encorajar os cientistas a experimentar tudo. É a única forma para lutar contra o vírus novo que desconhecemos. E mesmo com vacinas, não sabemos. Façam todas e testem todas. Depois podemos passar à fase da seleção, mas ainda não estamos nessa altura.





O livro foi editado pela Porto Editora





Ouvimos muito falar em como melhorar o nosso sistema imunitário. Como o podemos fazer?

Isto aparece muitas vezes, antes mesmo da pandemia Covid-19. Fala-se nas várias tentativas para o fortalecer. Li muitos estudos científicos sobre como o melhorar, mas é muito difícil saber. Não basta comer mais isto ou aquilo.



A maioria das investigações não consegue provar nada em concreto porque é muito difícil testar. Terias de isolar um grupo de pessoas que só comia isto ou aquilo, não fazia mais nada, e no final davas-lhes um vírus e vias que tal corria. Isso é impossível. A única descoberta em que a maioria dos cientistas concorda é que o stress crónico danifica o sistema imunitário. É um problema grave.



Porquê?

Quando estás em stress – atenção que o stress é importante, ajuda-te a fazer coisas e a sermos bons no que fazemos – o teu corpo entra numa reação de fuga ou luta. Isso faz com que o nível de hormonas de cortisol aumentem no teu sangue. Uma consequência do aumento dos níveis de cortisol é que enfraquecem a atividade do teu sistema imunitário. Isso significa que a curto prazo não há problema, mas a ideia de que se estás num estado de "fuga ou luta" constante, o que teu sistema iminutário está em baixo, enquanto a energia do nosso corpo se dirige para outras coisas. A longo prazo, numa situação crónica, o teu sistema imunitário pode ficar danificado. Por exemplo, pessoas que foram expostas a um enorme stress respondem pior às vacinas.



No seu livro fala da importância do sono, porque é importante no sistema imunitário?

É um pouco difícil saber a 100% porque o sono está relacionado com outros comportamentos. Se dormes menos, se calhar andas a comer fora de horas, estás sem stress, etc. Separar um aspeto dos outros é difícil. Mas o corpo funciona com o ritmo circadiano e o corpo humano está relacionado com tudo o resto. O sistema imunitário vai mudando a sua resposta à medida que o dia muda. Se interromperes este ciclo, alguns aspetos do sistema imunitário vão ser prejudicados. É um pouco complicado ser preciso sobre este tema, está na fronteira da nossa compreensão.



Como é que o nosso sistema imunitário muda durante o dia?

Os cientistas conseguem perceber o que acontece com as moléculas, descobrir o porquê é que é mais difícil. Pode ser que o sistema imunitário esteja organizado de forma a que durante o dia sabe que vais receber um determinado tipo de ameaças, por exemplo, um determinado tipo de vírus é mais encontrado durante o dia. Mas isso não está provado.

Então o que acontece durante o dia?

O teu sistema imunitário é menos ágil durante a noite, em correlação com os níveis de cortisol. Não é claro como as coisas mudam. Só agora é que começámos a tentar compreender. Há experiências com animais em que ficam acordados, quando devem estar a dormir, e verifica-se que estes animais combatem pior uma infeção que lhes é transmitida.



Pode explicar porque diz que o sistema imunitário é mais poderoso do que qualquer medicamento?

Somos expostos a inúmeras ameaças e o sistema é tão poderoso que é capaz de responder a germes que nunca existiram no universo. Por isso, para algumas pessoas, apesar do seu corpo nunca ter visto o coronavírus o seu sistema imunitário é capaz de o derrotar. Este é apenas um exemplo de como é imensamente poderoso. Muitos medicamentos são capazes de ajudar-nos lado a lado com o nosso sistema imunitário. Alguns dos novos tratamentos de cancro não estão diretamente a atacar as células do cancro mas estão a aumentar a capacidade do nosso corpo de lutar contra as células do cancro.





A imunoterapia é uma nova esperança na luta contra o cancro





A imunoterapia é uma nova esperança, como funciona?

Uma das novas áreas da investigação é aumentar a nossa defesa natural ao cancro, isso vem da descoberta de que o sistema imunitário tem travões, um mecanismo para se desligar. Isso acontece porque quando estás infetado com o vírus da gripe, as células do teu corpo que podem lutar contra esse vírus multiplicam-se em número e o teu corpo entra num estado de lutar contra o vírus da gripe.



Após o teu corpo ter erradicado esse vírus, pára. Então tu não precisas do teu corpo nesse estado de alerta, nem de todas essas células para o combate, então o teu corpo tem de desligar o sistema imunitário depois algum tempo. Isso acontece no cancro, que é mais longo. Então a ideia que surgiu foi a de usar medicamentos que bloqueiam os travões do sistema imunitário, evitar que parem esse processo de desligar o modo "luta". Precisamos de uma resposta mais demorada para o cancro. Ao bloquear os travões do teu sistema imunitário estás a melhora-lo.



É uma revolução porque já conseguimos bloquear dois dos grandes travões do sistema imunitário, mas sabemos que existem cerca de 20 formas. Temos muita capacidade de pensar noutros travões que podem manipular o sistema imunitário, fazê-lo lutar melhor e de forma diferente em mais cancros e outras doenças. Estes tratamentos só funcionam com um número reduzido de pessoas. Há um longo caminho percorrer.







"SE FOSSE TÃO SIMPLES COMO BEBER MAIS SUMO DE LARANJA, ERA ÓTIMO. MAS NÃO HÁ UMA FORMA SIMPLES DE REFORÇAR O SISTEMA IMUNITÁRIO"



Quais são os maiores mitos sobre o sistema imunitário?

Acho que o maior e o mais difícil é que existe uma forma simples para melhorar o sistema imunitário. Não existe. Se fosse tão simples como beber mais sumo de laranja, era ótimo. Mas não há uma forma simples de reforçar o sistema imunitário. O sistema é extremamente complexo. Essas formas simples interessam mais aos interesses comerciais do que à verdade.



Como é que a nossa vida vai voltar ao normal ou estes novos vírus vão ser a nova realidade?

Não penso que exista uma razão para que aconteça mais vezes, mas há um potencial para isto voltar a acontecer. Temos de aprender a lidar com a COVID-19 e estar melhor preparados, ter mais tratamentos, ser mais velozes a produzir vacinas, ter melhor capacidade para fazer vacinas em grande quantidade. Acho que vamos estar melhor preparados e o mundo vai aprender muito. O sonho é ter uma vacina que funcione e que dê uma imunidade longínqua. Isto não é certo. É o melhor que podemos esperar.