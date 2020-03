Elisa conquista o Festival da Canção 2020. Conheça a música vencedora

Elisa vai representar Portugal no Festival da Eurovisão 2020, que decorre em maio nos Países Baixos, depois de ter vencido, este sábado, a final da 54ª edição do Festival da Canção, numa cerimónia em Elvas. Em Roterdão, as semifinais realizam-se nos dias 12 e 14 e a final no dia 16, não se sabendo ainda a que dia se vai ouvir Medo de Sentir, com letra de Marta Carvalho.



O cantor Filipe Sambado, que interpretou Gerbera Amarela do Sul, venceu a pontuação do público com 76 pontos, mas a escolha do público premiou Elisa.









No ano passado, Portugal foi representado no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Israel, pelo tema "Telemóveis", composto e interpretado por Conan Osíris. O tema de Portugal, que competiu na primeira semifinal, não foi apurado para a final do concurso.

Este ano assinala-se a 65.ª edição do concurso, no qual Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, pela primeira vez o concurso.



Com Lusa