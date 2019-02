Um bebé nascido com 268 gramas já abandonou o hospital, no Japão, e foi para casa. O parto decorreu às 24 semanas.

O bebé mais pequeno do mundo a conseguir sobreviver já abandonou o hospital e foi para casa, no Japão. A criança nasceu com apenas 268 gramas, e o parto aconteceu às 24 semanas, altura em que o bebé parou de crescer no útero e era tão pequeno que podia caber nas "mãos em concha" de um adulto.



Segundo o jornal Metro, o bebé prematuro pesa pouco mais de três quilos, está a conseguir alimentar-se sem problemas e foi dispensado do Hospital Universitário Keio, em Tóquio. "Eu só posso dizer que estou feliz por ele ter crescido tanto porque, honestamente, eu não tinha a certeza se ele conseguiria sobreviver", afirmou a mãe.

O médico Takeshi Arimitsu, que tratou a criança, deseja que as pessoas saibam que "existe a possibilidade de os bebés saírem do hospital com boa saúde, mesmo que tenham nascido pequenos". O Hospital Universitário Keio disse que o menino teria o recorde do menor recém-nascido a receber alta de um hospital em boa saúde. Anteriormente o recorde era de um rapaz alemão nascido em 2009, pesando apenas 274 gramas.

A mais pequena menina a sobreviver nasceu também na Alemanha em 2015. Pesava só 252 gramas.



A taxa de sobrevivência dos bebés menores é substancialmente menor para os meninos em comparação com as meninas. Os especialistas ainda não sabem ao certo porquê, embora existam teorias que apontam para o desenvolvimento mais lento dos pulmões em bebés do sexo masculino. O Japão tem uma das taxas mais baixas do mundo de mortalidade infantil, segundo a UNICEF.