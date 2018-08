Ed King, mais conhecido como guitarrista das bandas Strawberry Alarm Clock e Lynyrd Skynyrd, morreu na quinta-feira aos 60 anos. O músico faleceu na sua casa em Nashville, Tennessee, nos EUA e a causa de morte ainda não foi especificada, embora se presuma que esteja associada ao cancro do pulmão que King enfrentava e a sua recente hospitalização.

"É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Ed King", lê-se numa nota publicada na página de Facebook de King. "Queremos agradecer aos seus muitos fãs e amigos pelo seu amor e apoio durante a vida e carreira de Ed."

King foi um dos fundadores dos Strawberry Alarm Clock, mais conhecidos pelo single Incense and Peppermints, composto pelo mesmo. O guitarrista ingressou mais tarde os Lynyrd Skynyrd em 1972, quando substituiu brevemente o baixista Leon Wilkeson. Quando este retornou à banda norte-americana, Ed King passou para a guitarra e compôs o famoso riff de Sweet Home Alabama, música que levou a banda ao sucesso. O guitarrista escreveu ou co-escreveu ainda as músicas Poison Whiskey, Saturday Night Special e Swamp Music dos Lynyrd Skynyrd. Saiu do grupo em 1975 depois do lançamento do disco Nuthin’ Fancy.







Em 2006, King contou numa entrevista que ele e o vocalista Donnie Van Zant escreveram a música Sweet Home Alabama em meia hora. "Eu comecei a tocar e o Ronnie estava sentado na beira do sofá, fazendo-me sinais para tocar repetidamente. Finalmente, levantou-se e cantou um verso e o refrão", contou Ed King. "Depois, tínhamos a canção pronta."

Van Zant acabou por morrer em 1997, juntamente com os membros Steven e Cassie Gaines, e o manager de digressão Dean Kilpatrick, numa queda de avião. Dez anos depois da morte dos membros da banda, King participou numa tour em homenagem aos mesmos com os restantes elementos dos Lynyrd Skynyrd - Lynyrd Skynyrd Tribute Tour