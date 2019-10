É um 'bom fascista'? Descubra aqui

Lamento, ainda não é bem fascista. Por enquanto só tem dias. Não desista, contudo.

É fascista, sim senhora, mas ainda só suficiente mais. Força, está no bom caminho.

Parabéns, é um bom fascista.

Categoria! Houvesse mais como você e haveria mais como você!"

Sente-se "sempre vítima de tudo"? É contra o politicamente correto e o direito à diferença? É contra o acordo ortográfico porque lhe disseram que é contra os brasileiros? Então está no caminho correto para se tornar num bom fascista. Pelo menos é o que diz o escritor e professor universitário Rui Zink no seu novo livro O Manual do Bom Fascista ( Ideias de Ler ).Ao longo de 100 lições, Zink enumera as características de um indivíduo que possa ser considerado um "bom fascista ": como se comporta, o que pensa e aquilo de que gosta. Agora, a Ideias de Ler, disponibilizou um "fascistómetro" que permite, num questionário de sete alíneas avaliar a força do fascista que há em si.O teste é feito através de sete alíneas de resposta múltipla, em que cada resposta vale sete pontos. A avaliação final é feita da seguinte forma:"1-2 pontos:3-4 pontos:5-6 pontos:Mais de 6 pontos:Pode fazer o teste aqui (um aviso, a pontuação final é sempre enviesada).