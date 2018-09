O exercício de colorir fotos históricas, que só conhecemos em tons de cinzento, é já frequente a nível internacional. A cor aproxima o passado.O artista gráfico da, Ricardo Coelho, passou horas em observação de imagens antigas coloridas e actuais (das quais se tirou os tons de pele ou a cor das fardas usadas pelos portugueses na I Guerra) e depois na coloração digital de algumas imagens marcantes de finais do século XIX e do século XX português. A foto tirada no casamento de Amélia e Carlos, futuros Reis de Portugal, foi a mais desafiante, recorda. "Mas também é a que gosto mais, ficou toda colorida, com todos os detalhes, até na almofada". Há pormenores que ganham outra vida.Veja as imagens na fotogaleria acima.