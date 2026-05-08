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Vida

David Attenborough: aos 100 anos, o fascínio pela vida continua

Susana Lúcio
Susana Lúcio 07:00

O naturalista britânico é responsável por dezenas de programas emblemáticos. A paixão pela vida selvagem começou na infância, quando percorria o campo de Leicester de bicicleta à procura de fósseis.

Tem, talvez, a voz mais conhecida do mundo. O tom sussurrado de David Attenborough, de quem conta uma história e maravilha-se com a descoberta ao mesmo tempo que o ouvinte, faz parte da vida de milhões de pessoas que viram os seus programas sobre o mundo natural.

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