De quarta-feira a domingo, 1 a 5 de abril, entre as 17h e a meia-noite, está em streaming – no canal Vimeo da produtora Ar de Filmes – Oh Lisboa Meu Lar!, de João Botelho, autor de longas-metragens de temática bem portuguesa, como Os Maias ou Peregrinação, ambos baseados em grandes obras nacionais, respetivamente Eça de Queirós e Fernão Mendes Pinto.Realizado em 2010 e raramente exibido, Oh Lisboa Meu Lar! retrata uma viagem do poeta, a bordo do eléctrico 28.Da Graça aos Prazeres, são 20 minutos de uma viagem didáctica sobre os sítios de Fernando Pessoa em Lisboa. Fernando Cabral Martins, que já interpretou Pessoa noutro filme de Botelho, Conversa Acabada, utiliza o eléctrico para atravessar Lisboa e ouvir excertos da obra do poeta, na voz de Mário Barroso.A banda sonora inclui Wagner, Strauss e Camané.