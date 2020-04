As melhores séries para fazer bingewatching

Não é caso único, mas é paradigmático: quando o mundo entrou em quarentena, milhares de pessoas pediram à Netflix que antecipasse a estreia de A Casa de Papel. Para quê? Para fazerem bingewatching.





Capa n.º 831

O que é o bingewatching? Porque o fazemos? Quando se tornou um conceito? Houve um tempo em que o final de um episódio da nossa série preferida era como uma facada, seguida de um girar da faca: numa cena crítica, o episódio terminava, sem piedade por nós, pelo nosso ritmo cardíaco ou pelos nossos periclitantes níveis de ansiedade.Nesse tempo, era preciso esperar uma semana para descobrir o que se seguiria na trama. Com os canais por cabo e as boxes de gravação, começou a ser possível gravar uma série e vê-la ao ritmo desejado. Mas depois surgiu a Netflix e virou o mundo de pernas para o ar.A estreia da quarta temporada de A Casa de Papel, disponível na Netflix a partir de sexta-feira, 3 de abril, acontece numa altura especial para as plataformas de streaming: com as salas de cinema fechadas, milhões de espetadores estão a virar-se para o pequeno ecrã. Mas para ver o quê? Nós dizemos-lhe.