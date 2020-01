Com direção e cenografia de John Romão, Virgens Suicidas é baseado no livro de Jeffrey Eugenides que deu origem ao filme de Sofia Coppola e na novela Mine-Haha, do alemão Frank Wedekind, sobre a educação física das raparigas. Estreado na Culturgest, em Lisboa, o espetáculo que esta semana chega ao Porto, com uma atriz e duas coreógrafas como professoras e um grupo de adolescentes, aborda um universo castrador e apocalíptico, onde as jovens estão apartadas do mundo real, competindo para serem as melhores. Seguem-se as dúvidas, a perversão e a desgraça que tudo isso acarreta.O encenador, que tem trabalhado bastante o território multidisciplinar, continua a fazê-lo aqui. A proposta ganha na cenografia, luzes, banda sonora, figurinos, coreografia e criação de sensações de inquietação e angústia inerentes ao tema. Contudo, algumas opções da dramaturgia e encenação ficam no ar, deixando gestos/ações por descortinar, e a sensação de que a história não está toda contada ou de que não há um fio condutor suficientemente sólido.