Crítica de Cinema: Apocalypse Now – Final Cut

É uma longa viagem pelo Mekong até ao Cambodja e ao acampamento de Kurtz, onde alguém escreveu "O nosso lema: Apocalipse Now". Coppola sobreviveu (por pouco) mas regressa pela terceira vez ao local do crime. As cenas da plantação Francesa acrescentadas em "Redux" (2001) continuam lá, a atrasar a missão, enquanto a segunda parte da sequência das modelos Playboy não sobreviveu à nova revisão – já o Capitão Willard continua a ser humanizado com o roubo da preciosa prancha de surf do Tenente-Coronel Killgore.





Mas a melhor razão para rever "Apocalypse Now" continua a ser o que sempre lá esteve: o The End dos The Doors e a Cavalgada das Valquírias de Wagner; o cheiro de Napalm pela manhã e o Charlie que não faz surf; e o horror, o horror. Será sempre uma obra-prima, tenha mais ou menos 30 minutos.

EUA • Guerra • 183m • M/16

de Francis Ford Coppola

com Martin Sheen e Marlon Brando