Samuel Úria está habituado a ter o seu trabalho exposto num streaming na internet. Em 2009, compôs um album inteiro num só dia enquanto todo o mundo podia assistir e dar ideias em direto através da internet. Esta terça-feira volta à internet para um concerto de alguns minutos, às 22h30, no festival Eu Fico em Casa.Em 2009 o diz de trabalho intensivo foi o 10 de junho, feriado nacional. O resultado do trabalho foi o projeto A Descondecoração, um conjunto de oito músicas sobre que se debruça de alguma forma sobre a ideia de identidade nacional. Quanto a sentimentos patrióticos não sabemos — nem são para aqui chamados — mas quanto à língua portugues, Samuel Úria trata-a por tu. A sua escrita requintada e surpreendente caiu sempre no goto da crítita, em álbuns como Nem Lhe Tocava (2008),(2013) ou(2016).Para além de um compositor e letrista distinguido — a sua canção Lenço Enxuto ganhou o prémio de canção do ano pela SPA em 2014 — o músico de Tondela é um congregador de talentos da música nacional. Já gravou com com Manuel Cruz (nesta mesma canção), António Zambujo,Para já, espera-se um novo conjunto de canções de mundividência e lingua portuguesa de Samuel Úria, depois de em novembro passado ter lançado o singe Fica Aquém.