Veja "levar um pouco mais do que somos e do que fazemos aos que nos procuram", diz o diretor, José Manuel Costa.Veja aqui a programação da Cinemateca para esta semana.

A Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema inaugurou, no seu site, a transmissão de conteúdo para colmatar o fecho dos cinemas durante a quarentena: "Gestos e Fragmentos" pretende abrir "uma nova frente de contacto" com o público.De segunda, 13 até quinta, 16 de abril, estarão disponíveis dois filmes portugueses: Lisboa, Crónica Anedótica, a primeira longa-metragem do histórico realizador José Leitão de Barros, de 1930; e Os Verdes Anos (1963), pedra basilar do Novo Cinema Português, de Paulo Rocha. Todas as semanas serão publicados novos títulos do cinema nacional por tempo limitado.Além de filmes, a Cinemateca vai disponibilizar pequenos vídeos e materiais relacionados à Cinemateca Júnior e à vertente museológica da instituição, uma maneira de