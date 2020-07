No início desta semana, numa conferência onde estiveram presentes líderes da oposição italiana, o tenor Andrea Bocelli teceu críticas ao Governo de Itália e afirmou que não acreditava que a pandemia de Covid-19 fosse tão grave como os políticos faziam parecer. "Para que serviu todo este alarme?", questionou.

"Não podia sair de casa, ainda que não tivesse cometido nenhum crime. Não achei que estivesse certo ou que fosse saudável ficar em casa com a minha idade", disse o cantor, de 61 anos. Os comentários não foram bem recebidos pelos cidadãos do país onde já morreram mais de 35 mil pessoas devido à pandemia.



Andrea Bocelli incentivou ainda as pessoas a desobedecerem às medidas: "Vamo-nos recusar a obedecer às regras. Vamos ler livros, andar por aí, conhecermo-nos, falar".



O tenor, que chegou a estar infetado com a Covid-19 em maio, já veio defender que as suas afirmações foram "mal interpretadas".