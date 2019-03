A GNR está a investigar o caso. Morador foi surpreendido ao chegar a casa com o animal pendurado no seu portão.

O corpo de um javali foi encontrado esta quarta-feira. O animal foi encontrado pelo morador quando regressava a casa, na freguesia de Couto, nos Arcos de Valdevez, no distrito de Viana de Castelo. A GNR, que esteve no local, está agora a investigar a situação insólita.

As autoridades foram chamadas ao local depois de o morador ter sido surpreendido com o corpo de um javali pendurados no portão da sua habitação.

"Obrigado aos meus amigos que me deixaram este presente na minha casa. Agora segue a investigação das autoridades", avançou Júlio Pintor, na sua página de Facebook, onde revelou também as imagens do animal.