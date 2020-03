A Amazon decidiu interromper, pelo período mínimo de duas semanas, a produção da série O Senhor dos Anéis. As filmagens da adaptação televisiva, com um orçamento estimado em 900 milhões de euros, decorriam na Nova Zelândia e envolviam mais de 800 pessoas.





Citando fontes anónimas, o The Hollywood Reporter avança que nos planos da Amazon está uma série com cinco temporadas e um spinoff. Ainda que não houvesse data de estreia, antes da interrupção forçada pelo coronavírus a expetativa era de que O Senhor dos Anéis chegaria à plataforma de streaming Amazon Prime em 2021.

O jornal The New Zealand Herald avança não haver motivos para se acreditar que alguém da equipa de produção esteja infetado com o coronavírus mas que, mesmo assim, elenco e técnicos foram aconselhados a não se deslocarem ao estúdio sem indicação expressa dos seus supervisores.Em novembro de 2017 foi anunciado que a Amazon negociara os direitos televisivos da saga O Senhor dos Anéis por aproximadamente 225 milhões de euros e que a iria transformar numa série produzida internamente (pela Amazon Studios) em parceria com o Tolkien E