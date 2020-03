Como pode a Eurovisão ser afetada pelo coronavírus Covid-19?

O co-organizador do Festival da Eurovisão, que acontece este ano em Roterdão, nos Países Baixos, revelou estar a rever as opções devido ao surto de coronavírus Covid-19.

As autoridades de saúde relataram que um homem de 86 anos infetado com o Covid-19 morreu em Roterdão hoje, tornando-se a primeira morte registada no país devido ao coronavírus.

Esta quinta-feira, o país tinha 82 casos confirmados.

Segundo o canal NPO, os organizadores da Eurovisão vão seguir os conselhos das autoridades de saúde para decidir que forma o evento, marcado para entre os dias 12 e 16 de maio, tomará. Não divulgaram que alternativas estão a ser consideradas, segundo a agência noticiosa Reuters.

Na plateia da Eurovisão, costumam estar centenas de pessoas. O evento é ainda visto pela televisão por cerca de 200 milhões de pessoas.

Nos Países Baixos, ainda não foram limitados quaisquer eventos públicos devido ao coronavírus.

Festival da Canção da Dinamarca em arena vazia

A Dinamarca vai escolher o seu concorrente à Eurovisão sem espectadores e os jogos da primeira divisão de futebol também serão à porta fechada, anunciou o governo.

As autoridades pediram o cancelamento de eventos que atraiam mais de mil participantes para limitar o contágio do coronavírus Covid-19.

Já tinham sido vendidos 10 mil bilhetes para o Festival da Canção dinamarquês, marcado para sábado.