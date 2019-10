McKamey Manor é uma casa assombrada localizada no Alabama, nos Estados Unidos. Para entrar é necessário assinar um contrato de 40 páginas, fazer um exame físico e psicológico e passar um teste de drogas. Cada "tour" pode durar até 10 horas e é personalizada para aterrorizar cada participante.

A experiência está aberta todo o ano, com um espetáculo por semana. De acordo com o canal norte-americano WGN-TV, a casa está aberta há mais de seis anos e ainda nenhum participante conseguiu sair, por isso, o dono, Russ McKamey, está a oferecer 20 mil dólares – 18 mil euros – ao primeiro participante que conseguir sair. O preço da entrada é um saco de comida para cães.

O trailer (que pode ferir a sensibilidade dos espectadores) mais recente da mansão é de 2013 mostra os participantes em várias cenas de angústia – submersas em água, com uma broca na boca, a comer insectos, entre outros. O slogan oficial é: "Os convidados foram avisados inúmeras vezes antes do evento, ‘Tu realmente não queres fazer isto!’".

O site oficial da McKamey Manor tem a lista de regras para participar na experiência: ter mais de 18 anos; fazer um exame físico e psicológico; fazer uma entrevista via Facebook ou telefone; ter seguro médico; assinar um contrato de 40 páginas e passar um teste de drogas no dia do evento.

"Não é a casa assombrada padrão. Este é um evento de participação do público no qual vais viver o ter próprio filme de terror. Esta é uma experiência áspera, intensa e verdadeiramente assustadora. Tens de estar em GRANDE SAÚDE para participar. O assombro do ano passado não foi absolutamente nada comparado com a nova MCKAMEY MANOR", lê-se no site oficial.

Também existe uma lista de requisitos que os participantes devem seguir ou são desclassificados. Não devem usar roupa cara e não devem levar nada que não possa ficar molhado. Como é uma experiência interactiva, os atores vão tocar nos participantes mas as pessoas são retiradas se tocarem de volta. Se alguém se tornar desordeiro - empurrar, puxar ou correr - também vai ser removido sem perguntas.

Todas as experiências são transmitidas num grupo privado do Facebook e depois Russ coloca filmes no Youtube dos melhores momentos. A McKamey Manor foi o destaque no programa da Netflix, Dark Tourist, no episódio oito, e no programa Hunters: Art of the Scare.

No Facebook da casa, muitas pessoas contaram as suas "histórias de terror". "Eles fazem-te comer coisas, enfiam os dedos na tua garganta, fazem-te sangrar e põem animais a morder-se… Uma casa assombrada é para diversão, não para magoar pessoas. O primo de um amigo meu foi lá, passou a noite nas urgências e teve de levar pontos", disse uma mulher.

Outro utilizador afirma: "O meu amigo esteve lá uma vez e eles apagaram as luzes e fizeram-no pôr-se de joelhos, colocaram-lhe algo na boca e quando as luzes se acenderam ele percebeu que era a pata de um cão morto". Na rede social reddit, um homem disse: "Pessoalmente eu nunca faria isso, mas conheço um rapaz que o fez. Ele agora tem stress pós-traumático devido à experiência e isso mudou-o, vai assombrá-lo para sempre".