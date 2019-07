A seleção de futebol dos EUA venceu o campeonato do mundo de futebol feminino este domingo, depois de uma vitória por 2-0 contra os Países Baixos. Os vídeos da festa no balneário mostram uma alegria tremenda ainda antes do jogo da final.Nas meias-finais, a seleção norte-americana defrontou - e venceu - as inglesas por um lugar na final. O jogo realizou-se em França e, para não fugit dos costumes do país que as recebia, as jogadoras da seleção estado-unidense decidiram brindar e festejar com champanhe.