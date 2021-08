Como a atenção do outro lado da fronteira está a mudar a indústria da tequila no México

A pandemia trocou as voltas ao mundo. Se alguns hábitos sociais, como o aperto de mão, desvaneceram do nosso quotidiano, outros, como o aumento do consumo de álcool, ganharam expressão um pouco por todo o mundo.



O fenómeno não é novo e tem sido alvo de vários estudos e atenção por todo o globo, mas Steve Lauth, CEO da marca de tequila Tequila Partida, citado pela revista norte-americana Forbes, põe as coisas de uma forma simples: "Quando os tempos são bons, as pessoas bebem. Quando os tempos são maus, bebem ainda mais." O caso é particular com o consumo de tequila que, apesar dos obstáculos encontrados pela pandemia, registou em 2020 volumes de vendas e de produção sem precedentes.



Andrian Parker, um dos responsáveis pelo gabinete de marketing da Patrón Tequila, outra marca presente no mercado, corrobora-o no mesmo texto. "A bebida teve um crescimento [de vendas] de mais de 46%", afirma.