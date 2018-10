Uma empresa norte-americana está a produzir alimentos de forma sustentável e sem matar animais através da multiplicação de células animais.

Os cientistas da Just estão a produzir carne no laboratório. De acordo com a empresa norte-americana, estão a produzir alimentos de forma sustentável e sem matar animais através da multiplicação de células animais, criando carne "sintética", "celular" "in vitro", "cultivada em laboratório" ou "limpa".



Citada pela BBC, a empresa explica que consegue produzir um nugget de frango em dois dias, por exemplo. Usando um pequeno reactor biológico, que estimula a multiplicação das células. O laboratório garante, para o processo em questão, que não usa antibióticos e não modifica geneticamente o alimento, apesar de ser processada em laboratório.



"Nós já provámos e os resultados são impressionantes. A pele era crocante e a carne saborosa, embora a textura fosse mais macia do que a de um 'nugget' que é vendido em cadeias de 'fast food'", afirmou Josh Tetrick, CEO da Just.



Depois de um processo de investigação, a empresa norte-americana quer colocar a carne no mercado, dos Estados Unidos à Europa, passando pela América do Sul até ao Sudeste Asiático. "Há vários países na Ásia e na Europa com os quais estamos a conversar", assumiu o líder de empresa.