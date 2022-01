Cinco passos para cumprir as resoluções de Ano Novo

A ciência não engana: estabelecer metas pessoais no começo de um novo ano é uma tendência frequente; cumpri-las, nem tanto. De acordo com o jornal The New York Times, um terço de todas as resoluções de ano novo não passam do mês de janeiro, e apenas 12% delas acabam por se concretizar.



"O maior erro é acharmos que a mudança vai acontecer simplesmente por estarmos numa altura de transição - a magia da mudança de calendário", afirma Liliana Dias, psicóloga clínica especializada em saúde ocupacional. Há, no entanto, "momentos de transição em que há maior propensão para a mudança, em que temos mais motivação, foco e probabilidade de sucesso".



O início do ano continua a ser, por isso, a altura mais propícia para se lançar àquele objetivo que sempre quis alcançar - deixar de fumar, perder peso, adotar uma dieta mais equilibrada ou uma rotina regular de exercício físico, as metas mais desejadas por quem quer começar o ano de forma diferente.