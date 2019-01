O cantor Chris Brown saiu em liberdade e sem acusações após ter sido detido na passada terça-feira por suspeitas de violar uma jovem de 24 anos.

O cantor Chris Brown saiu em liberdade e sem acusações após ter sido detido na passada terça-feira por suspeitas de violar uma jovem de 24 anos.



De acordo com a imprensa norte-americana, Brown e "outras duas pessoas" foram ouvidas e libertadas pela polícia. Nas redes sociais, o artista frisou que a queixosa, cuja identificada não foi revelada pelas autoridades francesa, "está a mentir".



"This B!tch lying" ("esta p*** está a mentir", em inglês). "Quero tornar perfeitamente claro… isto é falso e um conjunto de mentiras! Nunca! Perante a minha filha e a minha família, isto é uma enorme falta de respeito e vai contra a minha personalidade e os meus princípios morais", acrescentou no Instagram.



Recorde-se que o rapper norte-americano Chris Brown, de 29 anos, foi detido, esta terça-feira, por suspeita de agressão sexual a uma jovem em Paris. O músico é acusado de ter agredido sexualmente uma jovem de 24 anos no seu quarto de hotel entre os dias 15 e 16 de janeiro.



O músico já tinha sido condenado em 2009 por ter agredido a sua então namorada, a cantora dos Barbádos Rihanna.