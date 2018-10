O governo chinês anunciou na segunda-feira que irá voltar a autorizar o uso de chifres de rinoceronte e de ossos de tigre para fins medicinais, revertendo uma proibição já com 25 anos. Os ambientalistas descrevem a situação como um "significativo retrocesso" dos esforços para proteger os animais da extinção.

Em comunicado, o Conselho de Estado da China explica que o comércio e uso de chifres de rinoceronte e ossos de tigre serão submetidos a um pedido de autorização ligado a pesquisas científicas. Esta autorização apenas de aplica a animais criados em cativeiro. "Sob circunstâncias especiais, a regulação da venda e uso destes produtos vai ser reforçada, e qualquer acção relacionada vai ser autorizada. O volume do comércio vai ser rigorosamente controlado", refere a mesma nota.

A sua venda permanece assim proibida a quaisquer que não sejam fins de pesquisa. "É uma boa notícia para a medicina tradicional, porque os ossos de tigre são benéficos para os pacientes", disse, citado pelo Globo, o médico Shi Xinde. No entanto, os benefícios para os seres humanos não foram ainda comprovados.

Ambientalistas temem que esta decisão ajude a criar um mercado negro para estes materiais. "É uma decisão devastadora", disse Leigh Henry, responsável do Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla inglesa) em Washington.





#BREAKING: China legalizes use of captive bred tiger bone and rhino horn in hospitals, a move that will have devastating consequences globally: https://t.co/e732OfGNqy — WWF (@WWF) 29 de outubro de 2018







A China proibiu, em 1993, o uso e comércio do osso de tigre e chifre de rinoceronte, após aderir à Convenção sobre o comércio internacional de espécies em perigo de extinção, que inclui mais de 170 países. Também no início deste ano, Pequim baniu o comércio de marfim de elefante.

Vida selvagem sofreu declínio de 60% em 40 anos

O planeta perdeu em pouco mais de 40 anos 60% dos seus animais selvagens por culpa da acção humana, segundo um relatório do WWF, que revela um balanço alarmante.

O declínio da população de espécies de mamíferos, pássaros e peixes é, de ano para ano, cada vez mais alarmante, alerta a associação ambientalista WWF, que adiantou que entre 1970 e 2014 desapareceu 60% da vida selvagem do planeta.

"Preservar a natureza é muito mais do que simplesmente proteger tigres, pandas, baleias, que nós estimamos", sublinhou o diretor da WWF, Marco Lambertini, acrescentando, citado pela agência France Presse, que a questão "é bem mais vasta".

"Não é possível um futuro são e próspero para os homens num planeta com um clima instável, oceanos esgotados, solos degradados, florestas esvaziadas, um planeta despojado da sua biodiversidade", disse.

O declínio da fauna abrange todo o globo, mas há regiões particularmente afectadas, como os trópicos, segundo os dados da 12.ª edição do relatório 'Planeta Vivo', publicado hoje em conjunto com a Sociedade Zoológica de Londres e baseado no acompanhamento de 16.700 populações de quatro mil espécies.



Com Lusa.