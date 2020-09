Musical de Fred Ebb e Bob Fosse, com música de John Kander, estreado na Broadway em 1975 e baseado na peça de teatro homónima, da repórter Maurine Dallas Watkins, Chicago recebeu à época seis Prémios Tony e foi adaptado para cinema por Rob Marshall em 2002, conquistando seis óscares, incluindo o de Melhor Filme.Com ação nos "loucos anos 20" na cidade que lhe dá nome, conta a história de duas rivais de vaudeville, acusadas de assassínio: Velma, uma estrela de clubes noturnos, cumpre pena por ter morto o marido e a irmã, depois de os apanhar juntos; Roxie, uma ambiciosa corista, foi parar atrás das grades por matar o amante.Ambas se socorrem dos serviços de Mama Morton, a chefe das guardas prisionais, e do astuto advogado Billy Flynn, para atrair o interesse dos jornalistas, criando um frenesim mediático apontado a um regresso em grande ao mundo do showbiz.Em Portugal, chegou ao palco na última temporada, pela mão de Diogo Infante, no Teatro da Trindade, em Lisboa, somando salas esgotadas, o que justifica o seu regresso, a partir de quarta feira, 2 de setembro, mantendo-se em cena até 1 de novembro, de quarta a sábado às 21h e domingos às 16h30, agora com a lotação reduzida que a pandemia impõe.Com Gabriela Barros, Soraia Tavares, Miguel Raposo, José Raposo, Catarina Guerreiro, Sara Campina, Carlota Carreira, Catarina Alves, Filipa Peraltinha, Leonor Rolla, Mariana Silva, Rita Spider (também responsável pela coreografia), David Bernardino, Gonçalo Cabral, João Lopes, JP Costa, Pedro Gomes e Ricardo Lima, Chicago tem bilhetes de €10 a €22.