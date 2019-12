Casal vegan de Cape Coral, do estado norte-americano da Florida, foi acusado de homicídio e maus tratos a menores por ter, alegadamente, matado o filho à fome em setembro.O ministério público de Lee acusou Ryan Patrick O'Leary, 30, e Sheila O'Leary, 35, de homicídio em primeiro grau, maus tratos a menores e negligência infantil.A dieta do bebé baseava-se em alimentos crus, frutas e leite materno, sem qualquer complemento de proteína animal. Quando os serviços de emergência foram chamados ao local encontraram o bebé com inchaços nas pernas, mãos e pés e apresentava ainda um fígado deficitário. O bebé de 18 meses nasceu em casa e nunca tinha visitado um médico, referiu a mãe. A criança era alimentada à base de alimentos crus e frutas, sobretudo mangas, rambutã, bananas e abacates.De acordo com o jornal britânico Daily Mirror , a criança pesava cerca de 7,700 kg, o peso normal de uma criança com sete meses de idade. O peso médio de uma criança de um ano e meio é de 11 quilos. Os pais informaram as autoridades que o bebé não comia à uma semana e que achavam que os seus dentes estavam a crescer e por isso era alimentado apenas por leite materno.Ryan O’Leary, de 30 anos, e Sheila O’Leary de 35, foram acusados de homicídio do próprio filho, que morreu a 27 de setembro. O casal tem mais três filhos e a polícia escreveu que os dois mais pequenos, com três e cinco anos, tinham um aspeto pálido e os dentes escuros e descuidados. A outra criança era filha de Sheila por apenas, pertencendo a uma relação anterior. Como a criança ficava muitas vezes com o pai, tinha um aspeto mais saudável.