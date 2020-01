Erick, um cão de raça collie de quatro anos, cavou um buraco no quintal de casa, em Itália , e fugiu até à morgue onde estava o dono, Flavio Franco. Só foi encontrado uma semana depois."O Erick fugiu de casa no dia um de janeiro. Procurámos dia e noite por ele e encontrámo-lo perto da morgue do hospital onde estava o corpo do meu pai" em Treviso, contou a filha de Flavio, segundo o Huffington Post italiano.Professor de desenho, o arquiteto foi levado de ambulância para o hospital na véspera de Natal . "Percebemos que o Erick tinha fugido no dia 1 de janeiro e fomos à sua procura", contou a filha Laura. Só conseguiram encontrar o animal esta terça-feira."Quando o encontrei, virei-me e vi a morgue para onde o meu pai tinha sido levado. O Erick percorreu este caminho todo em cinco dias e foi ter com o seu querido dono", disse.