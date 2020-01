Enquanto a Sala Garrett recebe A Morte de Danton, uma produção (com Albano Jerónimo) vinda do Porto, a Sala-Estúdio do Teatro D. Maria II é o palco de Canto da Europa, texto e encenação de Jacinto Lucas Pires, em estreia a 10 a janeiro - ficando em cena até dia 26, com bilhetes a €11.Cabe ao elenco (formado por Anabela Faustino, André Simões, Carolina Passos-Sousa, Diana Lara, Isaías Viveiros, Ivo Alexandre, Joana Pialgata, José Neves, Lúcia Maria, Paula Diogo, Paula Mora e Pedro Moldão) encarnar um hipotético "coro europeu", diverso mas em busca de união, de olhos postos no futuro, que vai desfiando histórias da História e questionando a própria ideia de Europa. No domingo, 19 de janeiro, após o espetáculo, haverá conversa com os artistas, seguida do lançamento do texto em livro.