O trabalho de um cão de assistência começa pela paciência. Por isso, quando a produção canadiana do musical "Billy Elliot" terminou a sua representação a 15 de agosto no Stratford Festival, em Ontário, no Canadá, a plateia não fez qualquer som – nem latido.

Isto porque estava composta por doze cães prestes a tornarem-se cães de assistência – cães-guia, cães de serviço ou cães para surdos. O evento fez parte do programa de dois anos da K-9 Country Inn Working Service Dogs, que treina cães não só para limitações físicas de futuros donos mas também transtornos como o stress pós-traumático ou doenças mentais.

ICYMI: We had some pawsitivly adorable audience members from K-9 Country Inn Service Dogs during last weeks Relaxed Performance of #sfBillyElliot. Our Next Relaxed Performance is #sfNeverending on October 2nd. https://t.co/xaBwx65W8J pic.twitter.com/otyNjm5pUS