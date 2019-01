A carregar o vídeo ...

O vídeo tem conteúdo chocante e pode ferir susceptibilidades. No dia 5 de Janeiro, Flaviany Gondim e a sua cadela foram num voo TAP de sete horas entre Lisboa e Brasil, com destino a Fortaleza. Contudo, a cadela - que já havia feito esta viagem no passado - não resistiu à viagem e acabou por morrer.O voo de Gondim estava inicialmente marcado para dia 4, "com todos os procedimentos" adequados, desde as vacinas à caixa transportadora. Mas acabou por ir para outro voo, no dia seguinte, após um funcionário danificar a caixa da cadela.Ao chegar ao seu destino, a passageira foi chamada por um supervisor da TAP, que lhe transmitiu uma mensagem: a cadela de dez anos não se estava a mexer. A cadela não havia resistido ao voo de sete horas.Ao Jornal de Notícias, fonte oficial da TAP garante que foram "seguidos todos os procedimentos necessários e habituais no transporte deste animal, tendo viajado num compartimento de porão devidamente climatizado".