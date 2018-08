Bombeiro simula fogo para fazer pedido de casamento

Rui Mendes é bombeiro na corporação de Matosinhos-Leça e namora com Susana Braga há quatro anos. Ao início da noite de sexta-feira, pediu ajuda aos colegas para surpreender a companheira, que o esperava em casa, na rua Alfredo Cunha, em Matosinhos. Equipados a rigor, os bombeiros dirigiram-se ao prédio, alertaram os moradores para um incêndio - simulado - que obrigava a evacuar o edifício.Susana foi para a rua. Rui entregou-lhe o anel com a proposta de casamento. Susana aceitou.Saiba como tudo aconteceu no Correio da Manhã