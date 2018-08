Deixar uma garrafa de água no carro pode ser perigoso: o material de plástico inflamável, o ângulo da luz solar, o tecido dos bancos e o calor são as condições suficientes para provocar um incêndio no veículo. O alerta é das polícias espanholas de Las Palmas das Ilhas Canárias e de Granada, que usaram o Twitter para demonstrar como estes acidentes ocorrem.



Nos vídeos, é possível ver o tecido a fumegar pela acção da luz solar e da garrafa, e um pequeno buraco no tecido provocado pela combustão.









"A garrafa de plástica com água que deixas no carro pode originar um fogo com este calor devido ao efeito de lupa que cria", advertem as autoridades de Las Palmas. "Com as condições de calor, ângulo de luz solar e material inflamável, uma garrafa de água pode funcionar com uma lupa", escrevem.

Si se dan unas condiciones de:

— Calor.

— Ángulo de la luz solar.

— Un material inflamable.

Una botella de agua se puede funcionar como una lupa. Así que ojo si estacionas tu coche al sol y dejas una botella de agua en o entre los asientos. pic.twitter.com/yYYqrw6aCy — Policía Local de Granada (@Policia_Granada) 25 de julho de 2018