Bebé de dois anos cai de carro em movimento

Uma criança de dois anos foi projetada para fora do carro dos pais quando este fez uma curva e a porta se abriu. A criança caiu, presa à cadeira, para a estrada e a mãe continuou a guiar, sem se aperceber que tinha deixado a filha para trás. O incidente ocorreu no Minnesota, EUA.O momento foi apanhado pelas câmaras do carro que vinha atrás do veículo dos pais da menina.

Os pais da criança não deram conta de nada e seguiram viagem, até que repararam que a criança não estava dentro do carro e voltaram para trás.