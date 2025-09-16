Sábado – Pense por si

Barata americana invade Portugal

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00

O inseto, maior que as outras baratas e com capacidade de voo, habita os esgotos urbanos e reproduz-se com maior rapidez em temperaturas tropicais

Baratas com cinco centímetros trepam pelas paredes e percorrem as bancadas da cozinha em condomínios do Parque das Nações, prédios da Baixa de Lisboa e em Cascais. “Sobem pelos canos de esgoto das máquinas de lavar loiça e roupa, se houver uma folga na parede, entram em casa”, explica João Leitão, presidente da Associação Nacional de Controlo de Pragas Urbanas. Também aproveitam os ralos dos lavatórios das casas de banho que não têm sifão para se fazerem convidadas. “São boas trepadoras e podem subir até ao segundo andar de um prédio e entrar pela janela.” São as baratas americanas e o pesadelo de ver uma em casa é cada vez mais habitual em Portugal. “Nos últimos anos, cerca de 80% dos pedidos de desbaratização são devido à periplaneta americana [o nome científico], sobretudo em zonas portuárias e com mais turismo”, diz João Leitão.

