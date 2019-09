O ator Aron Eisenberg, mais conhecido por interpretar a personagem Nog na série 'Star Trek', morreu este domingo aos 50 anos.A morte foi anunciada pela companheira do ator, Malissa Longo, numa publicação na sua página de Facebook. "É com extremo pesar e tristeza que anuncio que o meu amor e melhor amigo, Aron Eisenberg, nos deixou", pode ler-se no post."Era uma pessoa inteligente, humilde e engraçada. Procurou sempre viver a vida com integridade e verdade", lê-se na publicação, na qual não é sublinhada a causa da morte.Segundo avança o jornal The Sun, o ator teria sido levado em estado crítico ao hospital poucas horas antes da sua morte.