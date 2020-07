Este sábado, 4 de julho, os pubs britânicos reabriram ao público e, para o presidente da Federação da Polícia do Reino Unido, uma coisa foi óbvia ao longo da noite: as pessoas embriagadas não conseguem manter o distanciamento social.Ao jornal The Guardian, John Apter afirmou que era "claro como água" que os frequentadores de pubs não iam aderir à regra de um metro de distância, com o levantamento de algumas das restrições aplicadas devido à pandemia do novo coronavírus no Reino Unido.Na noite passada, Apter lidou com "homens nus, bêbados felizes, bêbados furiosos, lutas e mais bêbados furiosos". "O que foi claro como água é que as pessoas embriagadas não conseguem/não vão manter o distanciamento social", disse ao The Guardian. "Foi uma noite ocupada mas os agentes conseguiram lidar com ela. Sei de outras zonas em que os polícias foram agredidos."Chris Whitty, médico e conselheiro do governo briânico, sublinhou que a pandemia "está longe de acabar" e pediu às pessoas para manterem o distanciamento social nos pubs e restaurantes.