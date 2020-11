O concurso britânico Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards premiou as mais divertidas fotografias de animais de estimação. Durante o verão, os participantes enviaram as suas imagens, o que também serviu para angariar dinheiro para a organização de caridade para animais Blue Cross.Este ano, o prémio de Fotógrafa do Ano foi para Elke Vogelsang com Cão de Guarda de Serviço. A protagonista é a cadela Noodles.Noodles foi adotada em Espanha e vive na Alemanha, com a dona, o marido e mais uma cadela, Scout. "Há dez anos, os cães alertaram-me que qualquer coisa estava errada ao ladrarem e uivarem. Correram até à porta da casa de banho, onde encontrei o meu marido inconsciente na casa-de-banho. O diagnóstico foi uma hemorragia grave no cérebro devido a um aneurisma que rebentou. Se não fossem as cadelas, eu tê-lo-ia encontrado demasiado tarde", relata. "Graças a elas, ele sobreviveu."Elke afirma que vai usar os €3.300 do prémio numa organização de resgate de animais. Veja as imagens distinguidas em várias categorias na fotogaleria.