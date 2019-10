A carregar o vídeo ...

Uma turista dinamarquesa e o seu paraquedista tiveram problemas quando a corda principal do pára-quedas se partiu em pleno ar na última sexta-feira, 27 de setembro, como mostra um vídeo publicado pela agência ENGair Tandem Paragliding. O acidente deu-se na praia de Alanya, Turquia.O vídeo mostra o piloto Tulgay Ozden e a turista dinamarquesa de 70 anos de idade a aterrar no mar com o pára-quedas de emergência e a mergulhar na água.Ozden disse que a turista permaneceu calma durante o incidente e seguiu as suas instruções enquanto os conduzia para o mar. O paraquedista disse que o vídeo foi recuperado dois dias após o incidente e vai ser mostrado aos futuros pilotos em cursos de treino.A turista dinamarquesa, de acordo com Ozden, pareceu não se impressionar com a descida dramática, prometendo voltar no próximo ano e fazer outra vez parapente.