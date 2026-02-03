Em Portugal, conseguir um milhão de plays no Spotify gera à volta de 1600 euros para o artista, sem pensar na percentagem destinada à distribuidora ou editora, que varia consoante os contratos. Nos EUA, a mesma quantidade já ronda 3900 dólares (um pouco mais de 3200 euros). As contas da disparidade geográfica são do produtor musical Rúben Monteiro (conhecido por Ben), 45 anos, fundador da banda D’Alva. Desde há três semanas que, nos intervalos dos concertos, o artista se tem dedicado a este deve e haver praticado pela plataforma de streaming musical mais conhecida do mundo, com manifesto prejuízo para os criadores, e a postar vídeos sobre o assunto no seu perfil de Instagram. Há cerca de três semanas, um desses esclarecimentos tornou-se viral - para se receber um euro, um tema tem de ser ouvido 625 vezes - e Ben ganhou mais quatro mil seguidores, a maioria são pessoas indignadas com o funcionamento do Spotify. “Mostrar que, enquanto um stream vale um euro na Suécia, aqui vale 35 cêntimos chocou muita gente, pois mesmo alguns músicos não sabiam disso”, realça. As justificações para esta variação prendem-se com o valor das subscrições em cada país e com a percentagem de ouvintes que opta pelo premium (em Portugal é muito baixa).

Artistas viram as costas ao Spotify