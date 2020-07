Para quem inicia o percurso dos passadiços do Paiva na praia do Areinho, o primeiro vislumbre da nova ponte acontece depois de subir a escadaria com centenas de degraus, por entre os sobreiros que escaparam ao incêndio de 2016. Mas é só no topo da colina que se percebe a sua dimensão: como se fosse a cama de rede de um gigante, debruça-se sobre o abismo de paredes de granito, 175 metros acima do rio Paiva e da cascata das Aguieiras.

Com 516 metros de extensão, e feita com 127 tabuleiros cujo pavimento é constituído por gradil metálico, logo que abra ao público, em setembro ou outubro, entra para o topo do ranking das maiores pontes pedonais suspensas do mundo. Uma lista que é atualmente liderada pela ponte Charles Kuonen, que fica nos Alpes suíços e tem 494 metros de comprimento, seguida pela de Hongyagu (China), com 488 metros de extensão (e feita com 1.077 placas de vidro), e pela Titan-RT, nas montanhas alemãs de Harz (458 metros).





A conclusão da ponte denominada "516 Arouca" chegou a ser apontada para 2018 e 2019, mas surgiram imprevistos. "O projeto iniciou-se em 2016 e a construção em 2017. Devido a dificuldades de implantação e a problemas geológicos, houve necessidade de alterar a localização da ponte, o que atrasou a construção. Posteriormente, houve necessidade de se adicionar um conjunto de novos cabos para reduzir a torção do tabuleiro e aumentar o conforto de circulação", adianta àa presidente da Câmara de Arouca, Margarida Belém.

A obra contou com alpinistas para a montagem dos cabos e dos tabuleiros, devido à necessidade de se realizar trabalhos suspensos a grande altitude. "Ao todo, chegámos a ter oito alpinistas a trabalhar", revela a autarca, adiantando que a conclusão está para breve, seguindo-se depois "testes de funcionamento e de serviço". "Da experiência que tivemos com os passadiços do Paiva e face à elevada expectativa que sentimos já relativamente à ponte, cremos que será mais ajustado a sua abertura numa época de menor pressão turística sobre o território, o que deverá acontecer no outono", explica Margarida Belém, não esquecendo também as questões de segurança relacionadas com a Covid-19.



A ponte já custou €2.093.161,83, financiada parcialmente por fundos europeus (FEDER), sendo que "as receitas dos passadiços não foram usadas na obra". Margarida Belém admite que ainda não estão definido os preços para o público, nem se haverá duas entradas (pela lado dos passadiços e de Alvarenga). "A ponte foi calculada para cerca de 1800 pessoas em simultâneo. Mas, tendo em conta o conforto e segurança na circulação, iremos definir um número máximo de utilizadores. Os testes vão também definir a partir de que velocidade do vento a ponte será encerrada ao público por questões de segurança".



Dando como exemplo o sucesso dos passadiços do Paiva (inaugurados em junho de 2015), que já serviram de modelo para a construção de passadiços um pouco por todo o país (da serra da Estrela à Lousã, de Espinho ao Tejo e Algarve), a autarca acredita que a ponte "516 Arouca" será replicada "por outros municípios e até por outros países".