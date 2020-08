Decorrem conversações com o escritor António Lobo Antunes sobre a possibilidade de a CML vir a albergar o seu espólio, em condições a definir, eventualmente neste espaço", confirmou àa autarquia.

O espaço em causa é a antiga Fábrica Simões, em Benfica, uma antiga unidade fabril que está a ser transformada num condomínio de luxo chamado Fábrica 1921 . O empreendimento - propriedade da construtora Teixeira Duarte - tem inauguração prevista para 2021.O processo é antigo e conhecido na freguesia de Benfica, nomeadamente o que será instalado na fração do empreendimento que foi cedida pela construtora no acordo que fez com a CML.A autarquia fez àum ponto de situação. "A CML pretende instalar no local um equipamento cultural/biblioteca. Trata-se de uma fração para equipamento público, cedida pelo promotor do empreendimento à Câmara Municipal de Lisboa, a qual resulta do Plano de Cedências, previsto na lei quando decorre uma operação de loteamento. Neste caso, a operação de loteamento é datada de 2008 e foi aprovada em reunião de câmara pela deliberação 05/CM/2011, de 12 de janeiro.", diz àa assessoria de imprensa da CML.A proprietária do mega-empreendimento, a família Teixeira Duarte, foi notícia em 2017 por ter vendido uma casa ao presidente da CML, Fernando Medina, a um preço inferior aos do mercado, segundo notícia da SÁBADO na altura . O autarca de Lisboa comprou um T4 duplex a Isabel Maria Calainho Teixeira Duarte por 645 mil euros, mas avaliações pedidas peladão ao apartamento um valor entre os 775 e 850 mil euros.A construção da Fábrica 1921 só arrancou no verão de 2019, precisamente na altura em que a CML procedeu à renovação total (incluindo a imprescindível reparação da rede de saneamento no subsolo) da avenida Gomes Pereria, a principal artéria de acesso ao condomínio.A CML elencou àcomo decorreu o processo das obras da Gomes Pereira: "Quanto à necessidade de intervir na Avenida Gomes Pereira, há muito que esta tinha sido sinalizada pela Junta de Freguesia de Benfica. Este arruamento tinha graves problemas de saneamento e desde 2011 apresentava por este motivo grandes abatimentos em todo o seu traçado. Ao longo dos anos, foram feitas várias intervenções "tapa buracos". Depois de várias reclamações da Junta de Freguesia e de munícipes nas reuniões descentralizadas, os trabalhos de reabilitação/repavimentação integral da avenida avançaram em julho de 2019 e terminaram no início de 2020." A obra está no portal BASE e insere-se numa obra maior de saneamento da zona ocidental adjudicada por concurso público à Armando Cunha por €2,6 milhões. "A adjudicação foi aprovada pela CML, através da deliberação 60/CM/2018, em reunião de câmara realizada em 16/02/2018.?"No executivo de Fernando Medina está neste momento a (até janeiro de 2020) presidente da Junta de Freguesia de Benfica que liderou o processo da Fábrica 1921. Trata-se de Inês Drummond, contratada para o núcleo duro do presidente da câmara sem atribuições definidas, conforme a SÁBADO noticiou na altura Quando Inês Drummond se despediu da junta, numa assembleia geral a 31 de janeiro, o seu sucessor anunciou a novidade: um museu António Lobo Antunes na Fábrica 1921. Atentou por diversos meios falar com o novo presidente da junta, Ricardo Marques, sem efeito. Chegámos inclusive a ir pessoalmente bater à porta da junta. A secretária do presidente ficou com a indicação, mas nunca houve contacto de volta.Esta manhã, António Lobo Antunes não atendeu os telefonemas da, não sendo possível ter um comentário seu. O escritor nasceu e cresceu em Benfica - a casa dos pais (junto à igreja principal) foi há poucos anos remodelada e o escritor (que mora hoje na freguesia de Campolide) não esconde que gostaria de voltar às origens. Na sua casa estão milhares de livros distribuídos por dois pisos, além de exemplares de centenas de edições de livros seus em dezenas de países. É bastante provável que Lobo Antunes não aceite que o espaço que lhe vai ser dedicado se chame "Museu".