da igual como vistamos, da igual si tenemos pluma, da igual si nos besamos en publico, da igual si SOMOS NOSOTROS MISMOS, siempre habrá neandertales que les moleste ver diversidad y personas con personalidad propia. La lucha sigue, como cada año ? #Pride pic.twitter.com/KLez7KGq05 — Celopan? #MerezcoAlgoMejor (@CelopanYT) 28 de junho de 2019



O homem vestido de preto é depois levado para outro lado por um outro sujeito que estava a assistir aos acontecimentos.



O Pride condenou os ataques através da rede social Twitter, pedindo à vítima que apresente uma queixa formal juntos das autoridades.



Desde Pride! estamos completamente indignados con el grave episodio de homofobia sufrida ayer en un establecimiento cercano al pregón de ayer en Pza Universitat. Todo nuestro apoyo a la víctima y animamos a hacer la correspondiente denuncia al @OCL_H ?‍ #Niunpasoatras https://t.co/s85UVFpmtm — PRIDE Barcelona (@PrideBarcelona) 28 de junho de 2019

No dia em que se realizava o desfile Pride Barcelona 2019, uma celebração do orgulho homossexual, um jovem gay foi vítima de um ataque verbal homofóbico e de ameaças de violência física. O momento foi captado em vídeo e divulgado nas redes sociais.No vídeo é possível ver um homem a implicar com o jovem pela roupa que trazia vestida - uns calções de ganga curtos, ténis brancos e uma camisola de alças fluorescente. O jovem ofendido terá chamado o segurança do restaurante McDonald's onde estavam, na cidade de Barcelona. "Tenho de estar aqui a aguentar que um tipo me venha dizer que não posso andar vestido desta maneira?", pergunta o jovem ao segurança, enquanto o atacante está à sua frente. O funcionário mantém-se sereno apesar das queixas que lhe são endereçadas.