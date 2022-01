Eleições em pandemia: de que forma é que os confinados podem votar?

Com um recorde de casos e pessoas em isolamento, Portugal procura, a 20 dias das eleições, encontrar uma solução que permita a cerca de 400 mil portugueses ir às urnas e escolher o próximo Parlamento. Este foi um desafio que outros países também tiveram de resolver desde que a pandemia se instaurou. Desde votação por drive-thru a votos eletrónicos várias foram as respostas um pouco por todo o mundo para permitir o voto de quem está confinado.



João Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) deixou bem clara a posição do órgão face ao exercício de voto, esclarecendo que o direito ao mesmo por cidadãos em isolamento está "constitucionalmente garantido", o que, na prática, impede que mesmo quem está infetado seja afastado das urnas.



As declarações chegam no seguimento do parecer que o Governo, na semana passada, pediu ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) de forma a perceber se o isolamento no quadro da covid-19 impede o exercício do direito de voto ou se poderá ser suspenso para esse efeito.