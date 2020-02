A atual dramaturgia nacional pode ser escassa, mas tem em Tiago Correia - diretor artístico do grupo A Turma, sediado no Porto, onde esta mesma semana, a 31 de janeiro, estreia outro trabalho seu, Turismo, sobre a crise imobiliária, no Teatro do Campo Alegre – um caso sério (e prolixo). Vencedor do Prémio de Teatro Português da SPA em 2016, com Pela Água, texto já encenado na Sala Vermelha do Teatro Aberto, em Lisboa, por Tiago Torres da Silva, o autor voltou a ganhar o galardão em 2018, com Alma, que agora estreia no mesmo palco, numa encenação de Cristina Carvalhal.Retrato da adolescência, interpretado por Bernardo Lobo Faria, Bruna Quintas, Guilherme Moura e Sofia Fialho, arranca com um deles acamado, a receber a visita de dois amigos, que querem saber o que o conduziu até ali.Contudo, as palavras falham, escamoteando segredos dos três e o vazio existencial que é transversal à sua geração (entre telemóveis, drogas, cursos profissionais escolhidos ao acaso e sexo sem compromisso)... até que uma desconhecida chega e "puxa pela alma" daquele que, desde o primeiro minuto, se encontra em mau estado, sem sabermos porquê. Haverá redenção?Dando continuidade a um ciclo dedicado à juventude, que incluiu Golpada, de Dea Loher, e Doença da Juventude, de Frank Wedekind, Alma pode ver-se de 30 de janeiro a 29 de março, às quartas, sextas e sábados às 21h30, quintas às 19h e domingos às 16h, com bilhetes a €17.