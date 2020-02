Acreditava que a Terra era plana. Morreu em “foguetão” artesanal

"Mad" Mike Hughes, um norte-americano dedicado a quebrar recordes e por lançar "foguetões" artesanais, morreu 20 segundos depois de um lançamento nos Estados Unidos. O aparelho em que seguia caiu pouco depois da descolagem na Califórnia.

Hughes, de 64 anos, estava a ser acompanhado por uma equipa do Science Channel e ia participar numa série televisiva do canal norte-americano, chamada Homemade Astronauts (Astronautas Caseiros).

"As nossas orações e pensamento estão com a família e amigos durante este momento difícil. Sempre foi o sonho dele fazer este lançamento e o Science Channel estava lá para documentar a sua viagem", indicou o canal em comunicado no Twitter.



Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md — Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020

Hughes acreditava que a Terra era plana, como revelou em várias entrevistas. Em lançamentos anteriores, quis tirar fotografias a partir do seu "foguetão" para o provar. Em 2018, chegou a 571 metros de altura e sobreviveu a uma má aterragem de paraquedas: só magoou as costas. Ao site Space.com, em agosto de 2019, disse que a sua principal motivação não era provar que a Terra era plana, mas lançar foguetões.

O seu objetivo era alcançar a linha de Kármán, a 100 quilómetros de altitude. Esta linha imaginária divide a Terra e o espaço. No lançamento mortal, Hughes queria alcançar os 1.524 metros de altitude.



Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Num trailer filmado pelo canal, Hughes diz: "As pessoas perguntam-me porque faço coisas como esta. Basicamente, é só para convencer as pessoas que podem fazer coisas extraordinárias com as suas vidas."