Com final marcado para 16 de maio, a série da CBS vai deixar por responder uma questão sobre a personagem de Penny, interpretada por Kaley Cuoco.

Depois de mais de uma década e de 12 temporadas, A Teoria do Big Bang vai chegar ao fim a 16 de maio, quando for emitido nos Estados Unidos o último episódio da série. Mas os produtores vão deixar uma questão por responder: qual o apelido de Penny?



A personagem interpretada por Kaley Cuoco vai despedir-se dos ecrãs sem que os espectadores saibam qual é o seu apelido. Este facto foi confirmado pelos responsáveis da série da CBS, na convenção WonderCon, em resposta a um fã. "Ficámos nervosos e supersticiosos na altura de dar-lhe um apelido. Será sempre Hofstadter", disse Steve Molaro, guionista e produtor, citado pelo El Mundo.



Molaro referia-se ao apelido de casada de Penny, personagem que casou com Leonard (Johnny Galecki).