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A patrulha que afasta os ursos

Susana Lúcio
Susana Lúcio 14 de julho de 2026 às 23:00
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Extintos em Portugal há quase 200 anos, proliferam em Espanha e até se aproximam das aldeias. Há uma equipa que trabalha 24 horas por dia para os afugentar

Os ursos pardos já visitaram cinco vezes a aldeia de Villar de Santiago, na região espanhola de Leão. Foram atraídos pela ração oferecida aos bezerros, mas não mataram qualquer cria. Também não assustaram nenhum dos 65 habitantes da vila, porque os grandes mamíferos – os machos podem atingir os 200 quilos – não foram vistos.

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