Nunca se esqueceu daquilo que um professor da faculdade lhe disse uma vez: "Porque não existem enfermeiros na política? Temos um conhecimento do sistema de saúde mais realista do que muitos deputados." Mas o que a levou mesmo a querer mudar foi aquele momento, no Natal de 2007, em que foi levantar o recibo de vencimento juntamente com a sua chefe de equipa. Sofia Macedo trabalhava então na Unidade de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de São João, no Porto. A sua chefe de equipa tinha mais noveanos de experiência do que ela, mas os salários eram iguais. "Aquilo chocou-me. A ideia de ser enfermeira só por vocação, quando este é um trabalho de grande risco e desgaste, não faz sentido", diz à SÁBADO.